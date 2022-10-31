Европейский журналист раскрыл обман западных СМИ о демократии на Украине | 360°

Мир 31 октября 2022, 12:00 Европейский журналист раскрыл обман западных СМИ о демократии на Украине Modern Diplomacy: режим Зеленского не имеет никакого отношения к демократии Unsplash

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Запад вливает миллиарды долларов в Украину якобы для сохранения либеральных свобод в стране, хотя режим президента Владимира Зеленского не имеет никакого отношения к демократии. Об этом заявил журналист Рич Бердан в своей статье для бельгийского сайта Modern Diplomacy.

Он напомнил, что на Украине полностью устранили все политические партии и СМИ, выступавшие против действующего правительства. В связи с этим журналист обвинил Запад в лицемерии.

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«Представьте, если такое происходило бы в Америке: Трамп арестован и посажен в тюрьму, канал Fox News снят с эфира, активы New York Post арестованы, ФБР проводит рейды по домам протестующих, Минюст выдает ордер на арест Такера Карлсона, а СМИ путем унижения и травли заставляют несогласных подчиняться», — написал Бердан.

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До этого издание The National Interest написало, что надо заставить Владимира Зеленского согласиться на переговоры с Россией. По его мнению, именно Соединенные Штаты должны надавить на него в этом вопросе.