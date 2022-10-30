Американский журналист потребовал заставить Зеленского начать переговоры с Россией | 360°

Спецоперация 30 октября 2022, 11:43 Американский журналист потребовал заставить Зеленского начать переговоры с Россией The National Interest потребовал США принудить Зеленского к переговорам с Россией Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Президента Украины Владимира Зеленского необходимо заставить пойти на переговоры об урегулировании конфликта, а главную роль в этом должны сыграть США. Об этом в колонке для The National Interest написал журналист Хью Де Сантис.

«США обязаны посадить Зеленского за стол переговоров, чтобы боевые действия остановились. Власти должны наконец сказать, что у них есть и другие интересы, лежащие за пределами Украины», — сообщил он.

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Де Сантис предположил, что мировоззрение американского президента Джо Байдена, привыкшего делить страну по принципу автократии и демократии, не способствует ускорению начала переговоров.

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«Сами американцы считают США страной-искупителем. Они думают, что их государство продолжит устанавливать свои порядки в мире, который уже стал многополярным. Так что США придется пойти на трудные решения в украинском вопросе», — заключил он.

Представитель Белого дома Джон Кирби сообщал, что на данном этапе развития ситуации на Украине у сторон нет настроя на мирное урегулирование конфликта.