Европейский суд отменил решение о заморозке активов Януковича

Бывший президент Украины Виктор Янукович и его сын Александр оспорили заморозку своих активов в 2019 году. Европейский суд юстиции общей юрисдикции отменил решение Совета ЕС.

Информация об этом появилась на сайте инстанции. Отмена продления заморозки активов была связана с тем, что Совет ЕС не смог подтвердить, что права Януковичей на юридическую защиту при продлении санкционных мер были соблюдены.

После смены власти на Украине в 2014 году Янукович покинул страну. Там его заочно приговорили к 13 годам тюрьмы, обвинив в ряде преступлений. В том числе в гибели более 50 человек во время стрельбы на Майдане. Янукович свою вину не признает. Адвокаты экс-президента обжаловали приговор.

В марте 2014 года против Януковича, его сына и политического окружения были введены санкции ЕС. Их активы в Европе были заморожены, а поездки на территорию Евросоюза запрещены. Ограничительные меры неоднократно продлевали. Последний раз персональные рестрикции против экс-лидера Украины были пролонгированы до 6 марта 2022 года.