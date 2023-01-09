Власть 09 января 2023, 21:44 Небензя оценил идеи Киева о трибунале на Украине Постпред России при ООН Небензя назвал нелепыми идеи Киева о трибунале на Украине РИА «Новости»

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Россия считает нелепыми идеи Киева о трибунале по событиям на Украине. Об этом журналистам заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

«Они (украинская сторона — прим. ред.) фонтанируют различными нелепыми идеями, которые у меня нет времени комментировать», — заявил дипломат.

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Равнее замглавы МИД Сергей Вершинин прокомментировал решение стран Евросоюза учредить международный трибунал по событиям на Украине. Российский дипломат считает, что ЕС попытался таким образом скрыть свои проступки. Кроме того, это нарушает Устав ООН.

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Однако предложение Еврокомиссии по созданию особого международного трибунала по Украине не нашло единой поддержки среди глав министерств иностранных дел стран Евросоюза на заседании в Брюсселе, которое состоялось в середине декабря.

Американская администрация продолжила изучать идею созыва трибунала в связи с проводимой Россией спецоперацией на Украине. Проводится ряд международных расследований, заявил представитель Белого дома Джон Кирби.