Газопровод «Северный поток — 2» с большой долей вероятности не заработает этой зимой из-за некоторых «проблем» с сертификацией. Такое мнение в своей статье выразил эксперт по энергетике, бывший участник Стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины Карел Гирман.

В материале для словацкой газеты DenníkN Гирман написал, что якобы проблемы с сертификацией усугубят ситуацию, которая возникла в Европе с подготовкой к зимнему периоду. Зима прогнозируется морозной, и без должного отопления трудностей может возникнуть много.

«Сегодня нам уже известно, что этой зимой точно не заработает спорный газопровод „Северный поток — 2“, который идет из России прямо в Германию через Балтийское море», — утверждает Гирман.

Эксперт отметил то, что на текущий момент в хранилищах Евросоюза остались очень маленькие запасы природного газа. Кроме того, в ЕС ограничен транзит по основным магистралям.

Газопровод «Северный поток — 2» протянулся от побережья России через Балтийское море до Германии. Газовая магистраль состоит из двух ниток, их общая мощность достигает 55 миллиардов кубометров газа в год. Несмотря на то, что Соединенные Штаты не раз вводили санкции в отношении проекта, 10 сентября газопровод был полностью построен.

На данный момент, чтобы запустить магистраль, нужно завершить сертификацию компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора. Этого требуют европейские законы. В ноябре немецкий регулятор принял решение временно приостановить процесс сертификации. Компании Nord Stream 2 AG порекомендовали создать в Германии «дочку», и потом этой новой компании предстоит заново подготовить и подать в регулятор полный пакет всех необходимых документов.