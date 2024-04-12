12 апреля 2024, 04:41
В Польше заявили о невозможности передать Украины системы Patriot
Дуда ответил отказом на просьбу Зеленского передать Украине системы Patriot
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что не сможет передать Украине системы противовоздушной обороны Patriot. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».
Так польский лидер ответил на вопрос одного из журналистов в ходе пресс-конференции, в которой участвовал вместе с литовским и украинскими коллегами — Гитанасом Науседой и Владимирой Зеленским.
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«У Польши сейчас нет систем ПВО Patriot, мы только начинаем устанавливать эти системы. Фактически, сегодня у нас нет возможности что-то передать, даже если бы мы хотели», — заявил Дуда.
По его словам, сейчас в Польше развернуты комплексы, принадлежащие армии США. Дуда также добавил, что из всех стран, соседствующих с Украиной, только его страна якобы находится под угрозой «потенциального нападения» России.
Науседа высказался в том же ключе, отметив, что у Литвы нет ни одной системы Patriot.
Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил о смене «доброй и спокойной дипломатии» на более жесткую, разочаровавшись в безуспешных попытках выпросить системы ПВО Patriot у Запада.
Владимир Зеленский
Литва
Украина
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ПВО
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