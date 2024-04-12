Мир 12 апреля 2024, 04:41 В Польше заявили о невозможности передать Украины системы Patriot Дуда ответил отказом на просьбу Зеленского передать Украине системы Patriot РИА «Новости»

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Президент Польши Анджей Дуда заявил, что не сможет передать Украине системы противовоздушной обороны Patriot. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

Так польский лидер ответил на вопрос одного из журналистов в ходе пресс-конференции, в которой участвовал вместе с литовским и украинскими коллегами — Гитанасом Науседой и Владимирой Зеленским.

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«У Польши сейчас нет систем ПВО Patriot, мы только начинаем устанавливать эти системы. Фактически, сегодня у нас нет возможности что-то передать, даже если бы мы хотели», — заявил Дуда.

По его словам, сейчас в Польше развернуты комплексы, принадлежащие армии США. Дуда также добавил, что из всех стран, соседствующих с Украиной, только его страна якобы находится под угрозой «потенциального нападения» России.

Науседа высказался в том же ключе, отметив, что у Литвы нет ни одной системы Patriot.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил о смене «доброй и спокойной дипломатии» на более жесткую, разочаровавшись в безуспешных попытках выпросить системы ПВО Patriot у Запада.