Мир 23 ноября 2022, 11:02 Европейские страны оказались недовольны обсуждаемым потолком цен на газ FT сообщила о недовольстве стран ЕС предложенным потолком цен на газ в 275 евро РИА «Новости»

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Потолок цен на уровне 275 евро за мегаватт-час, который предложила Еврокомиссия, вряд ли примут. Страны ЕС, несмотря на поддержку ограничения стоимости топлива, оказались таким решением недовольны. Об этом написала газета The Financial Times.

«Это предложение никому не принесет ничего полезного даже при экстремальном сценарии, наблюдавшемся в августе. Это не ограничение», — заявила старший научный сотрудник бельгийского аналитического центра Bruegel Симона Тальяпетра.

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Она подчеркнула, что такая инициатива подорвет доверие к ЕК по теме урегулирования энергокризиса.

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Представители европейской энергетической бирже ICE выступили против любого ценового предела. Они считают, что это приведет к серьезному увеличению маржи. Как следствие, возрастет риск дестабилизации рынка.

Ранее участники Еврокомиссии предложили установить предельную верхнюю цену на энергоресурс на уровне 275 евро за мегаватт-час или три тысячи долларов за тысячу кубометров по текущему курсу. Речь идет о контракте на месяц вперед. Предполагается, что потолок установят в Нидерландах, на газовом хабе TTF.