Важное 22 ноября 2022, 18:44 ЕК озвучила предельную стоимость на газ Еврокомиссия предложила установить верхний предел цен на газ в размере 275 евро РИА «Новости»

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Еврокомиссия выступила за введение ограничения цены на газ в размере 275 евро за мегаватт в час. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон, сообщило агентство Reuters.

«Мы предлагаем верхний передел цены на месяц вперед по TTF, если он превышает 275 [евро] за мегаватт в час. Выше этой цены сделки не смогут проходить», — отметила Симсон.

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Механизм коррекции рынка, по ее словам, будут запускать при выполнении двух условий. Прежде всего цена газа должна превышать определенный уровень, то есть 275 евро, в течение двух недель.

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«А второе — если спред между ценой TTF и глобальной ценой СПГ составляет 58 евро или больше в течение 10 торговых дней. Механизм будет запускаться автоматически», — объяснила еврокомиссар.

Ранее Еврокомиссия утвердила выделение 225,6 миллиона евро для национализации бывшей дочерней компании «Газпрома» SEFE властями ФРГ. Компания SEFE является собственностью крупнейшего подземного газохранилища «Реден».