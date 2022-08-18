Европейские импортеры призвали Норвегию снизить цены на газ

Европейские страны, импортирующие норвежский газ, обратились к норвежским газодобывающим компаниям, попросив продавать энергоноситель по стоимости ниже рыночной. Об этом написала британская газета The Financial Times.

Авторы материала написали, что в свете стремительного роста на газ в Европе норвежские власти в 2022 году заработают около 100 миллиардов евро, а тогда как годом ранее они добились показателя в 30 миллиардов евро.

Европейские импортеры, проанализировав выручку Норвегии, пришли к решению, что северная страна уже получила необходимую бюджетную свободу и должна снизить цены на газ.

Представители отрасли предложили королевству заключить долгосрочный контракт, по которому отгрузка топлива пойдет по ценам, ниже рыночных, но превышающих средние исторические показателям.

Ранее глава комитета Бундестага Клаус Эрнст заявил, что рекордная инфляция в ФРГ и высокие цены на газ являются звеньями одной цепи, которые не позволят стране пережить предстоящую зиму.