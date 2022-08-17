Депутат Бундестага назвал санкции против России «харакири» Германии

Высокие цены на энергоносители и рекордная инфляция — это звенья одной цепи, которые не позволят некоторым жителям и компаниям Германии пережить предстоящую зиму. Об этом в своей колонке для газеты Der Berliner Zeitung написал глава комитета Бундестага по вопросам энергетики и климата Клаус Эрнст.

Он подчеркнул, что все это — последствия введенных санкций против России. По его словам, искать новые возобновляемые источники энергии нужно как можно быстрее, также есть смысл диверсифицировать импорт энергоносителей. Но для всего этого нужно время.

«Ставить под угрозу энергоснабжение крупнейшей экономики Европы — это харакири, которое наносит ущерб гражданам и промышленности и никак не поможет Украине», — написал Эрнст.

Он напомнил, что Россия осталась в выигрыше от высоких цен на нефть и газ. Она перенаправила свои потоки в Индию и Китай, а профицит счетов текущих операций вырос в три раза по сравнению с прошлым годом.

При этом все попытки правительства Германии найти альтернативных поставщиков нефти и газа провалились. В лучшем случае, поставки начнутся только в 2024 году. Но до этого времени не проработают ведущие предприятия страны, а энергоснабжение восточных областей Германии остается под самым большим вопросом.

«Глупо нарушать договоры с Россией посредством введения против нее санкций и в тоже время ждать, что страна выполнит все свои обязательства. До сих пор удивительно, как поставки газа, пусть в небольших объемах, все еще идут», — подчеркнул депутат.

Эрнст уточнил, что в ближайшие несколько лет Германии не обойтись без ископаемых источников энергии, а договоренности с Россией могли бы стабилизировать ситуацию в условиях предстоящей холодной зимы.

Накануне министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что переговоры с властями Катара по поставкам сжиженного природного газа завершились неудачей, так как цена на энергоноситель оказалась слишком высокой. По мнению министра, время для поиска другого поставщика, который предоставит самое выгодное предложение, у страны еще есть.