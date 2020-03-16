Российский автопром оказался под угрозой из-за слабого рубля
Сейчас иностранные инвесторы изучают ситуацию. Обязательства по СПИК могут приостановить, если курс рубля не стабилизируется в течение года, рассказали «Известиям» эксперты.
Аналитик «ВТБ Капитала» Владимир Беспалов считает, что прежде чем останавливать конвейеры или замораживать новые проекты, иностранные инвесторы попытаются достичь компромисса с властями.
При этом, если ситуация не стабилизируется, то некоторые производители могут решить, «что лучше импортировать в Россию ограниченное количество машин, чем поддерживать производство», отметил эксперт.
Ранее сообщалось, что из-за эпидемии коронавируса Россия может столкнуться с дефицитом автомобильных комплектующих из Китая. Детали могут кончиться уже к апрелю как на заводах, так и у отечественных поставщиков.