Российский автопром оказался под угрозой из-за слабого рубля

Падение рубля делает невыгодным участие иностранных автоконцернов в специальных инвестиционных контрактах (СПИК). Речь идет о дальнейшей локализации производства автомашин (строительство моторных заводов, открытие своих исследовательских центров) в обмен на льготы от российского правительства.

Сейчас иностранные инвесторы изучают ситуацию. Обязательства по СПИК могут приостановить, если курс рубля не стабилизируется в течение года, рассказали «Известиям» эксперты.

Аналитик «ВТБ Капитала» Владимир Беспалов считает, что прежде чем останавливать конвейеры или замораживать новые проекты, иностранные инвесторы попытаются достичь компромисса с властями.

При этом, если ситуация не стабилизируется, то некоторые производители могут решить, «что лучше импортировать в Россию ограниченное количество машин, чем поддерживать производство», отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что из-за эпидемии коронавируса Россия может столкнуться с дефицитом автомобильных комплектующих из Китая. Детали могут кончиться уже к апрелю как на заводах, так и у отечественных поставщиков.