Санкционная политика не оправдала себя. Евросоюз нанес удар собственной экономике. В эфире радио Kossuth премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сравнил это с выстрелом в легкие. Его заявление процитировало РИА «Новости».

«Сначала я думал, что мы просто выстрелили себе в ногу. Но сейчас кажется, что европейская экономика выстрелила себе в легкие, и поэтому она везде задыхается», — сказал он.

Премьер-министр Венгрии сослался на результаты исследований и экспертные прогнозы, которые указывают на эффект санкций — в скором времени экономика Европы начнет буквально сжиматься. В связи с этим Виктор Орбан посоветовал всем держаться за работу и ценить ее, так как грядет экономический спад.

Схожий прогноз дал профессор прикладной экономики Университета Джона Хопкинса в Балтиморе Стив Ханке. Он предупредил о рецессии в США и Европе к концу этого или началу следующего года.