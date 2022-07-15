Американский экономист Ханке связал отставку правительства Болгарии с санкциями против России

Санкции против России оказали влияние на внутриполитическую ситуацию в Болгарии и привели к отставке правительства. Об этом заявил профессор прикладной экономики Университета Джона Хопкинса в Балтиморе в США Стив Ханке, сообщил сайт News.bg.

«Санкции против России являются причиной падения правительства в Болгарии. <…> Введенные санкции превратились в политическое кладбище», — сказал он.

Стив Ханке уверен, что по той же причине ослабли позиции президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца. Он призвал Евросоюз отказаться от неэффективных санкций и остановить конфликт путем дипломатии.

Экономист также назвал ограничения «актом самоубийства для европейских экономик» и объяснил резкое снижение курса евро недоверием политике Евросоюза. Он посоветовал жителям Болгарии хранить сбережения в национальной валюте, так как в конце этого или начале следующего года в США и Европе произойдет рецессия.