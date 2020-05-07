Европейки стали на 60% чаще заявлять о домашнем насилии во время самоизоляции

Намного больше обращений о домашнем насилии стало поступать в экстренные службы Европы во время режима самоизоляции из-за коронавируса. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество жалоб возросло более чем в два раза.

Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения. Слова главы европейского подразделения ВОЗ, доктора Ханса Клюге, процитировал «Интерфакс».

Страны сообщают об увеличении в апреле на 60% по сравнению с прошлым годом количества экстренных звонков со стороны женщин, которые подверглись домашнему насилию со стороны своих партнером Ханс Клюге.

Эксперт ВОЗ Изабель Йорди подчеркнула, что организация получает информацию об увеличении количества жалоб на домашнее насилие практически из всех стран континента.

Фонд ООН в области народонаселения уверен, что во всем мире будет зафиксировано еще примерно 30 миллионов случаев домашнего насилия. Такой показатель будет реален, если режим самоизоляции и другие ограничения, которые ранее ввели из-за коронавирусной инфекции, продлятся еще полгода.

За все время пандемии в мире новый тип коронавирусной инфекции зафиксировали более чем у 3,8 миллиона человек. Из них свыше 266 тысяч зараженных скончались. Чтобы остановить распространение инфекции, многие страны ввели строгие ограничения. Жителям не разрешается покидать свои дома, за исключением нескольких крайних случаев. Различные торговые и досуговые предприятия закрыты, сотрудников многих фирм перевели на удаленную работу, а кого-то уволили.

На территории Европы зарегистрировали примерно 1,5 миллиона случаев заражения коронавирусной инфекции. Около 150 тысяч человек скончались из-за COVID-19.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова отметила, что количество обращений о домашнем насилии в стране выросло в два раза. Она призвала отменить для жертв обязательные цифровые пропуска, которые в России ввели из-за коронавируса. Москалькова подчеркнула, что из-за них женщины не могут обратиться в ОВД и кризисные центры и получить необходимую им помощь.