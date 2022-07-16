США активно призывают Евросоюз вводить санкции против России на фоне обострения ситуации на Украине. Для американцев ущерб от ограничений куда более меньший, чем для их европейских партнеров.

Соединенные Штаты, отметило китайское издание Global Times, зависят от энергоносителей и торговли с РФ не так сильно, как Европа.

«Евросоюз же, тесно связанный с Москвой в промышленной и энергетической сферах, испытывает серьезнейшие последствия, влияющие на производство и жизнь обычных людей», — сказано в статье.

В ЕС уже начали задумываться о том, не одурачили ли его США, требуя введения новых ограничений. Именно поэтому седьмой пакет санкций может оказаться символическим. Европа поняла, что не стоило следовать американской повестке.

Еврокомиссия накануне предложила ввести эмбарго на покупку золота из России. Одновременно западные страны планируют ввести контроль за экспортом двойного назначения.