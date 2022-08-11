Европе предрекли суровую зиму из-за энергетического кризиса в Норвегии

В 2022 году Норвегия столкнулась с проблемами с электричеством. Возникший в стране кризис усугубит положение дел в Европе, сообщила газета The Financial Times.

Норвегию в материале назвали «везучей» страной, которая обладает залежами нефти и газа. Благодаря многочисленным рекам и водохранилищам она способна обеспечить до 90% собственных потребностей в электроэнергии.

Однако зима и весна выдались в 2022 году слишком сухими, и запасы воды в государстве оказались на рекордно низком уровне. В итоге норвежские власти запланировали ограничение на экспорт электричества.

Ситуация может негативно сказаться на нескольких государствах. Германия, Нидерланды и Великобритания в течение многих лет импортировали значительное количество электроэнергии из Норвегии. Они рискуют остаться как без российского газа, так и без норвежского электричества.

Настигший скандинавскую страну кризис, по версии газеты, показал, что приближающаяся зима во всей Европе может оказаться очень суровой.

Германии, писали СМИ, грозит разорение из-за ситуации на Украине. К 2030 году она потеряет более 260 миллиардов долларов.