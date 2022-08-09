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    09 августа 2022, 15:07

    ФРГ предрекли обнищание экономики и рост безработицы из-за Украины

    Журналисты Reuters заявили, что Германия разоряется из-за конфликта на Украине

    Александр Иванов

    Экономика Германии к 2030 году потеряет свыше 260 миллиардов американских долларов из-за украинского кризиса. К такому выводу пришли журналисты агентства Reuters со ссылкой на исследование Института занятости (IAB)

    ФРГ предрекли обнищание экономики и рост безработицы из-за Украины

    Другой причиной обнищания экономики Германии они назвали высокие цены на энергоносители. Кроме того, журналисты предрекли ФРГ рост безработицы.

    «По сравнению с ожиданиями Европы, ВВП Германии в следующем году упадет на 1,7%, а число занятых сократится примерно на 240 тысяч человек», — написали они.

    Согласно данным исследования, больше всего от кризиса в ФРГ пострадают гостиничный бизнес и индустрия досуга. Кроме того, аналитики спрогнозировали ухудшение ситуации в энергоемких отраслях вроде химической и металлургической промышленности.

    Негативное влияние на экономику также окажет и рост цен на топливо. По данным аналитиков, объем производства Германии в 2023 году будет почти на 4% ниже, чем до украинского кризиса.