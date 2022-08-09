ФРГ предрекли обнищание экономики и рост безработицы из-за Украины

Экономика Германии к 2030 году потеряет свыше 260 миллиардов американских долларов из-за украинского кризиса. К такому выводу пришли журналисты агентства Reuters со ссылкой на исследование Института занятости (IAB)

Другой причиной обнищания экономики Германии они назвали высокие цены на энергоносители. Кроме того, журналисты предрекли ФРГ рост безработицы.

«По сравнению с ожиданиями Европы, ВВП Германии в следующем году упадет на 1,7%, а число занятых сократится примерно на 240 тысяч человек», — написали они.

Согласно данным исследования, больше всего от кризиса в ФРГ пострадают гостиничный бизнес и индустрия досуга. Кроме того, аналитики спрогнозировали ухудшение ситуации в энергоемких отраслях вроде химической и металлургической промышленности.

Негативное влияние на экономику также окажет и рост цен на топливо. По данным аналитиков, объем производства Германии в 2023 году будет почти на 4% ниже, чем до украинского кризиса.