Мир 17 ноября 2022, 08:15 Европарламент выразил обеспокоенность зависимостью ЕС от третьих стран Европарламентарии Дзанни и Кампоменози обратились к ЕК из-за зависимости ЕС от Китая Unsplash

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В Европарламенте обеспокоились стратегической зависимостью Евросоюза от третьих стран, в том числе от Китая. С этим вопросом итальянские европарламентарии Марко Дзанни и Марко Кампоменози обратились к Еврокомиссии, передали в RT.

Так, европарламентарии напомнили ЕК о решении канцлера Германии Олафа Шольца дать возможность китайской государственной логистической компании COSCO зайти в порт Гамбурга и получить 24,9% акций. Таким образом, она сможет получить долю в контейнерном терминале Tollerort, который принадлежит гамбургской портовой логистической группе HHLA.

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Дзанни и Кампоменози подчеркнули, что этот порт — один из крупнейших в Европе, и играет «стратегическую роль» для ЕС. Они также напомнили о «стратегической зависимости» Евросоюза от третьих стран, в том числе от Китая, которую в будущем надо стремиться ограничить.

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«Не считает ли Еврокомиссия, что приобретение COSCO доли в порту Гамбурга может грозить подрывом независимости Европы в стратегически важных секторах? Не кажется ли Еврокомиссии, что в случае приобретения COSCO этой доли появится риск китайского вмешательства в логистику, цепочки поставок и, самое важное, коллективную безопасность ЕС?» — спросили Дзанни и Кампоменози у Еврокомиссии.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден встретился на Бали с председателем Китая Си Цзиньпином. Байден заявил, что США готовы к сотрудничеству, если китайская сторона желает этого.