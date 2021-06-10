Европарламент призвал отключить Белоруссию от системы SWIFT

Европарламент призвал временно исключить Белоруссию из системы SWIFT и ввести секторальные санкции. Об этом сказано в резолюции ЕП.

По мнению евродепутатов, такие санкции нужно ввести из-за принудительной посадки самолета Ryanair в Минске 23 мая. Помимо этого, в резолюции есть призыв расследовать «роль России» в этом инциденте, сообщило РИА «Новости».

За принятие документа проголосовали 626 депутатов, 16 высказались против, 36 воздержались. Авторы резолюции призывают ввести против Минска самые широкие персональные и экономические санкции.

Несмотря на принятие этой резолюции, отключение республики маловероятно. Ранее верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель уже указывал на то, что у ЕС нет на это никаких компетенций.

На сегодняшний день к международной межбанковской системе передачи информации и совершения платежей SWIFT подключено более 11 тысяч крупнейших организаций по всему миру.

В западных СМИ неоднократно озвучивались предположения, что в качестве новой ограничительной меры от системы нужно отключить и Россию. В ЦБ РФ заявили, что риски этого очень невелики. Однако для собственной защищенности в РФ была создана Система передачи финансовых сообщений.

Она работает на внутрироссийские операции. К ней подключен уже 31 иностранный банк из семи стран. Активнее всего к системе подключается Белоруссия. На нее приходится 22 банка из 31.