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    08 июня 2021, 17:37

    Центробанк оценил риски отключения России от SWIFT

    Ольга Назаркина

    Центробанк в настоящее время не видит рисков отключения России от международной системы межбанковских переводов SWIFT. Об этом заявила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова.

    Центробанк оценил риски отключения России от SWIFT

    По ее словам, хотя такой вероятности пока нет, в России из соображений защищенности была создана Система передачи финансовых сообщений. Она работает на внутрироссийские операции, сообщило РИА «Новости».

    Скоробогатова отметила, что востребованность российской системы растет.

    «24,5% уже по доле операций в нашей системе к общему объему сообщений внутри России. 31 иностранный банк уже подключился к нашей системе из семи стран», — рассказала она, выступая в Госдуме.

    Активнее всего к системе подключается Белоруссия. На республику приходится 22 банка из 31.

    К международной межбанковской системе передачи информации и совершения платежей SWIFT подключены более 11 тысяч организаций по всему миру. На фоне антироссийских санкций в СМИ периодически появляются публикации о том, что Россию могут отключить от этой системы.

    Отключение РФ от международных платежных систем маловероятно. Об этом ранее заявляли в рейтинговом агентстве Moody’s. При этом эксперты отметили, что риски все-таки есть.

    Призывы к отключению России от SWIFT звучат и со стороны европейских политиков. При этом верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель указывал на то, что у ЕС нет на это никаких компетенций.