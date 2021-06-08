Центробанк оценил риски отключения России от SWIFT

Центробанк в настоящее время не видит рисков отключения России от международной системы межбанковских переводов SWIFT. Об этом заявила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова.

По ее словам, хотя такой вероятности пока нет, в России из соображений защищенности была создана Система передачи финансовых сообщений. Она работает на внутрироссийские операции, сообщило РИА «Новости».

Скоробогатова отметила, что востребованность российской системы растет.

«24,5% уже по доле операций в нашей системе к общему объему сообщений внутри России. 31 иностранный банк уже подключился к нашей системе из семи стран», — рассказала она, выступая в Госдуме.

Активнее всего к системе подключается Белоруссия. На республику приходится 22 банка из 31.

К международной межбанковской системе передачи информации и совершения платежей SWIFT подключены более 11 тысяч организаций по всему миру. На фоне антироссийских санкций в СМИ периодически появляются публикации о том, что Россию могут отключить от этой системы.

Отключение РФ от международных платежных систем маловероятно. Об этом ранее заявляли в рейтинговом агентстве Moody’s. При этом эксперты отметили, что риски все-таки есть.

Призывы к отключению России от SWIFT звучат и со стороны европейских политиков. При этом верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель указывал на то, что у ЕС нет на это никаких компетенций.