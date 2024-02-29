Мир 29 февраля 2024, 18:14 Европарламент принял резолюцию о поддержке Украины ЕП принял резолюцию о поддержке Украины и усилении антироссийских санкций Global Look Press

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Депутаты Европейского парламента 29 февраля одобрили резолюцию об усилении санкционного давления против России и Белоруссии, а также активизации поддержки Украины. Об этом сообщила пресс-служба ЕП.

Документ поддержал 451 депутат, 49 воздержались и 46 проголосовали против. В тексте говорится, что Евросоюз намерен оказать Украине всю необходимую помощь для победы над Россией.

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Депутаты также отметили, что внутри сообщества не должно быть никаких ограничений, поэтому украинским властям нужно направить все, что они запросят.

«Призываем запретить импорт металлургической продукции и урана из России в ЕС, а также полностью отказаться от сотрудничества с Росатомом. Нужно создать систему оценки и фиксации ущерба, который Россия причинила в ходе конфликта», — указали в заявлении.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что 13-й по счету пакет санкций ЕС не повлияет на ход специальной операции на Украине.