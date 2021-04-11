Европарламент предложил ужесточить санкции против России

В Европарламенте предложили ужесточить санкции против России в случае эскалации ситуации на востоке Украины. Об этом в интервью сайту Funke сообщил глава Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер.

«Время дозированных санкций в таком случае минует. Масштабное замораживание счетов олигархов или отключение России от SWIFT должны стать реальными вариантами в случае эскалации», — заявил он.

Вебер отметил, что Россия «продолжает курс опасных провокаций», а Запад выражает беспокойство из-за действий военных. Все это требует ответных действий с европейской и западной стороны, отметил он.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США и их союзники являются ненадежными партнерами для России. По его словам, Москва в ключевых вопросах для жизнеобеспечения государства не может полагаться на настроения Вашингтона и то, с какой ноги американцы встают с утра. Дипломат обратил внимание, что в Госдепе делают заявления, обещая Москве очередные санкции. Однако при этом власти США заявляют, что заинтересованы в стабильных отношениях с Россией.