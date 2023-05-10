10 мая 2023, 19:26
Европарламент потребовал от Сербии ввести антироссийские санкции для вступления в ЕС
Европарламент призвал Сербию ввести санкции против России ради вступления в ЕС
Вопрос вступления Сербии в Евросоюз будет обсуждаться, если власти страны введут санкции против России. Об этом сообщили на сайте Европарламента.
«Переговоры с Белградом о вступлении в Евросоюз должны продолжаться, только если страна присоединится к санкциям против России и добьется значительного прогресса в принятии относящихся к членству в ЕС реформ», — отметили в ЕП.
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Евродепутаты акцентировали внимание на необходимости соблюдения основных прав человека, работы демократических институтов, приверженности правам и ценностям Европы, а также верховенство права.
Парламентарии ждут от Сербии соблюдения внешнеполитического курса ЕС, особенно в отношении украинского конфликта. Также они призвали Евросоюз пересмотреть размеры финансовой помощи республике, если государственные СМИ и власти страны продолжат идти по пророссийскому пути.
Французский евродепутат Тьерри Мариани заявлял, что ЕС постоянно навязывает Сербии свою политику, потому что хочет положить конец исторической дружбе страны с Россией.
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