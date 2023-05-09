Мир 09 мая 2023, 23:23 ЕС уличили в желании положить конец дружбе России и Сербии Депутат Мариани обвинил ЕС в желании положить конец исторической дружбе Сербии и России РИА «Новости»

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Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани заявил, что Евросоюз постоянно навязывает Сербии свою политику, желая положить конец исторической дружбе Белграда и Москвы. Об этом политик сообщил на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге, написал ТАСС.

«Европейский союз оказывает давление на Сербию с тем, чтобы она трансформировала свою политическую и общественную жизнь. Брюссель хотел бы обрубить историческую дружбу Сербии и России, навязывая, в частности, свою международную политику», — заявил Мариани.

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Депутат прошелся и по ситуации с Косовом, сказав, что поддержавший отделение непризнанной республики от Сербии, ЕС теперь только притворяется, что привел обе стороны к соглашения. Возможно, союз теперь пытается сделать так, чтобы люди забыли о его поддержке НАТО, засыпавшего Белград бомбами.

При этом политик отметил неоднозначный подход Брюсселя к Сербии и Косову. В то время, как Белграду предъявляются бесконечные требования и претензии, властям Косова оказывается постоянная поддержка.

«Мы совершенно не заинтересованы в создании европейской перспективы на Балканах, если она основывается на атлантизме (сближение с США и НАТО — прим. ред.), который Брюссель хочет навязать Сербии», — заключил Мариани.

Ранее президент Сербии Александр Вучич рассказал, что каждый западный политик при встрече с ним требует от страны ввести санкции против России. Причем, происходит это независимо от темы разговора.