Мир 17 марта 2024, 13:03 Европа задолжала почти 60 миллиардов евро на оборону НАТО FT: Европе нужны €56 миллиардов на достижение цели по оборонным расходам НАТО РИА «Новости»

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Странам — членам НАТО из Европы необходимо еще 56 миллиардов евро в год для достижения целевого показателя расходов военного блока в 2% от ВВП. Об этом сообщила газета Financial Times.

По уставу альянса, входящие в него страны должны выделять по 2% ВВП на оборону, однако это требование выполняют далеко не все.

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«Европейским членам НАТО еще необходимы порядка 56 миллиардов евро в год, чтобы выполнить цели альянса по обороне», — отметили авторы статьи.

Журналисты объяснили, что многие государства ЕС с самыми низкими военными расходами также имеют один из самых высоких уровней бюджетного дефицита и долга в Европе. Среди них Бельгия, Испания и Италия.

Страной с самым большим дефицитом оказалась Германия, которая потратила в прошлом году на 14 миллиардов меньше на оборону, чем это предусматривали целевые показатели.

Ранее стало известно о планах НАТО построить военно-морскую базу в Крыму.