Мир 12 марта 2024, 07:30 Политолог рассказал о планах НАТО на строительство базы в Крыму Политолог Батурин: НАТО попрала все договоренности и хотела создать базу в Крыму РИА «Новости»

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Военное руководство НАТО отказалось соблюдать все договоренности об отказе от расширения на восток и хотело создать военную базу в Крыму. Об этом РИА «Новости» сказал политолог Денис Батурин.

«НАТО бесцеремонно попрало договоренности, которые приняло после распада СССР о нерасширении в сторону России. Они планировали создать в Крыму свою военную базу, но воссоединение полуострова и России помешало этому», — сказал он.

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Батурин отметил, что именно расширение НАТО стало причиной кризиса на Украине, который длится порядка 10 лет и сейчас вошел в пик эскалации.

«У границ России на европейском фланге исчезли все нейтральные страны. Украине же поручили воевать против России в ожидании падения политического режима. Даже специальная операция не стала основанием для понимания Западом того, как мы видим свои гарантии безопасности», — добавил политолог.

Ранее популярный американский журналист Такер Карлсон напомнил, что Крым вошел в состав России в 2014 году демократическим путем.