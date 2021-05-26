«Европа в действии»: опубликована карта движения самолетов над Белоруссией

Президент Европейского совета Шарль Мишель разместил в Twitter изображение карты движения самолетов в обход Белоруссии.

На изображении видно обилье самолетов в небе над граничащими с Белоруссией странами, но над самой республикой движения нет. «Европа в действии», — подписал размещенное изображение президент Евросовета.

Самолет ирландской авиакомпании Ryanair 23 мая направлялся из Афин в Вильнюс. Из-за сообщения о заложенной бомбе борт вынужденно сел в аэропорту Минска. После посадки правоохранители во время проверки документов пассажиров задержали бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, летевшего этим рейсом.

На Протасевича были заведены уголовные дела. В знак протеста страны Евросоюза стали запрещать белорусским авиакомпаниям летать над своими территориями. А некоторые авиакомпании и вовсе заявили о приостановке полетов в Минск. Например, с таким заявлением выступила AirBaltic. Самолеты этой авиакомпании перестанут летать между столицами Латвии и Белоруссии начиная с 27 мая.