Авиакомпания AirBaltic приостановит полеты из Риги в Минск

Авиакомпания AirBaltic заявила о приостановке полетов из Риги в Минск. Самолеты перестанут летать между столицами Латвии и Белоруссии начиная с 27 мая.

«Узнав о решении правительства Латвии и официальных рекомендациях управления гражданской авиации Латвии, латвийская авиалиния AirBaltic объявляет о приостановке всех полетов из Риги в Минск с 27 мая 2021 года до дальнейшего уведомления», — сообщил перевозчик на своем сайте.

Ранее глава Минтранса Латвии Талис Линкайт заявил, что национальная авиакомпания AirBaltic решила не летать над Белоруссией. Причиной стала вынужденная посадка в аэропорту Минска лайнера авиакомпании Ryanair.

Самолет летел из Афин в Вильнюс, когда пилотам сообщили о бомбе на борту. В итоге самолет приземлился в Белоруссии, а после этого правоохранители арестовали бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Мужчину задержали во время проверки документов пассажиров. На Протасевича были заведены уголовные дела. В знак протеста страны ЕС стали запрещать белорусским авиакомпаниям летать над своими территориями.