Мир 18 мая 2023, 13:30 Европа проиграет, если будет относиться к Китаю как к врагу — Сийярто Глава МИД Венгрии Сийярто: Европа проиграет, если будет видеть в лице Китая врага Unsplash

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Европейский союз проиграет, если будет относиться к Китаю как к врагу и сократит экономические связи. Такое заявление сделал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью Kurir.

«Мы проиграем, если будем видеть в лице Китая врага. Посмотрите на долю Китая и Европы в мировом ВВП: на долю Китая сейчас приходится 18%, а на долю ЕС — даже не 17%. Доля Китая растет, а наша падает. Мы проиграем, если будем рвать [экономические] связи», — сказал министр.

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Он подчеркнул, что Венгрия не считает ВНР своим соперником и считает, что странам нужно сотрудничать.

Страна также выступила против включения компаний из КНР в 11-й пакет санкций в отношении России, писал ТАСС. Сийярто считает, что это «полностью противоречит здравому смыслу». Кроме того, даже предыдущие 10 не достигли своей цели.

Ранее Венгрия решила бороться с европейской пропагандой конфликта на Украине. По мнению главы МИД страны, политика ЕС часто противоречит национальным интересам отдельных государств.