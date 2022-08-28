Европа призналась, чего больше всего боится от России

Россия нанесет Европе смертельный удар, если окончательно перекроет газ в трубопроводе «Северный поток». Такое заявление сделал аналитик британской газеты Daily Express Тибо Спирле.

Эксперт озвучил всеобщие в Европе опасения: если приостановка работы газопровода «Северный поток», назначенная Россией с 31 августа по 2 сентября, продлится, то для Европы это станет «смертельным ударом».

«Полное закрытие „Северного потока-1“ может привести к истощению запасов газа в ЕС к началу января 2023 года», — сослался автор на эксперта по энергетической безопасности Валери Чоу.

Аналитик также отметил, что хоть Евросоюз и сократил долю России в поставках топлива, но он по-прежнему зависит от российских энергоносителей.

Ранее эксперт по России британской компании Capital Economics Лайам Пич признал, что Россия может год не поставлять газ в Европу без каких-либо последствий для себя. Он посчитал, что высокий уровень цен на энергоресурсы позволяет России зарабатывать на продаже газа до 20 миллиардов долларов в квартал даже при сокращении объема поставок.