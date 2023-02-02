Мир 02 февраля 2023, 15:14 ЕС приготовил новый пакет антироссийских санкций к 24 февраля Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен заявила о новых санкциях против России к 24 февраля РИА «Новости»

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Руководство Евросоюза введет новые санкции против России в годовщину начала специальной военной операции. Как сообщил французский телеканал TF1, такое заявление во время визита в Киев сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Подробностей нового санкционного пакета она не раскрыла.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам, что обсудил с главой Еврокомиссии новые санкции против России. Он пояснил, что призвал руководство Европы усилить давление на соседнюю страну, так как введение новых ограничений значительно замедлилось.

Урсула фон дер Ляйен в сопровождении 14 европейских комиссаров прибыла в Киев за день до проведения саммита Евросоюз — Украины, который пройдет в ближайшую пятницу, 3 февраля. Глава Еврокомиссии заявила, что ее визит — это «мощный сигнал поддержки всей стране».