02 февраля 2023, 15:14
ЕС приготовил новый пакет антироссийских санкций к 24 февраля
Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен заявила о новых санкциях против России к 24 февраля
Руководство Евросоюза введет новые санкции против России в годовщину начала специальной военной операции. Как сообщил французский телеканал TF1, такое заявление во время визита в Киев сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Подробностей нового санкционного пакета она не раскрыла.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам, что обсудил с главой Еврокомиссии новые санкции против России. Он пояснил, что призвал руководство Европы усилить давление на соседнюю страну, так как введение новых ограничений значительно замедлилось.
Урсула фон дер Ляйен в сопровождении 14 европейских комиссаров прибыла в Киев за день до проведения саммита Евросоюз — Украины, который пройдет в ближайшую пятницу, 3 февраля. Глава Еврокомиссии заявила, что ее визит — это «мощный сигнал поддержки всей стране».
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