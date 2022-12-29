29 декабря 2022, 21:35
Европа после праздников продолжила трату газа из хранилищ — СМИ
«Интерфакс»: Европа начала тратить газ из хранилищ, несмотря на теплую погоду
Европейские страны после окончания рождественских праздников начали тратить газ из хранилищ, несмотря на теплую погоду, сообщило агентство «Интерфакс». Журналисты издания изучили данные операторов и пришли к выводу, что уровень запасов голубого топлива в Европе снизился до 83,18%, а за сутки по состоянию на 27 декабря объемы упали еще на 0,03%.
Стоимость российского газа на европейском рынке после наступления теплой погоды и во время празднования Рождества снизилась. Но с началом новой недели ситуация изменилась. Цены начали расти, подтверждением тому — заключение контракта с поставкой «на день вперед» на нидерландском хабе по стоимости 844 доллара за тысячу кубометров. Январские показатели — 919 долларов за тысячу «кубов» голубого топлива.
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После введения антироссийских санкций стоимость газа в Европе значительно увеличилась. Власти Франции пообещали выдавать жителям страны талоны на дрова. По мнению экономиста Евгения Змиева, то же самое начнут делать и в других европейских странах, особенно в северной части региона.
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