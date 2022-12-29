Мир 29 декабря 2022, 21:35 Европа после праздников продолжила трату газа из хранилищ — СМИ «Интерфакс»: Европа начала тратить газ из хранилищ, несмотря на теплую погоду Frantzou Fleurine / Unsplash

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Европейские страны после окончания рождественских праздников начали тратить газ из хранилищ, несмотря на теплую погоду, сообщило агентство «Интерфакс». Журналисты издания изучили данные операторов и пришли к выводу, что уровень запасов голубого топлива в Европе снизился до 83,18%, а за сутки по состоянию на 27 декабря объемы упали еще на 0,03%.

Стоимость российского газа на европейском рынке после наступления теплой погоды и во время празднования Рождества снизилась. Но с началом новой недели ситуация изменилась. Цены начали расти, подтверждением тому — заключение контракта с поставкой «на день вперед» на нидерландском хабе по стоимости 844 доллара за тысячу кубометров. Январские показатели — 919 долларов за тысячу «кубов» голубого топлива.

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После введения антироссийских санкций стоимость газа в Европе значительно увеличилась. Власти Франции пообещали выдавать жителям страны талоны на дрова. По мнению экономиста Евгения Змиева, то же самое начнут делать и в других европейских странах, особенно в северной части региона.

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