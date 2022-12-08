Мир 08 декабря 2022, 20:03 Европа отказалась признать паспорта России с освобожденных территорий Совет ЕС принял решение о непризнании паспортов России с освобожденных территорий РИА «Новости»

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Выданные российские загранпаспорта в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, а также в Абхазии и Южной Осетии не признают в странах Евросоюза. Решение принял Совет Европы.

В организации подчеркнули, что обладатели таких документов не смогут получить визы для въезда в Шенгенскую зону.

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В заявлении сказано, что республики Донбасса и освобожденные территории ЕС считает украинскими, так же как и Абхазию и Южную Осетию — частями Грузии.

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«Российские проездные документы, выданные лицам, проживающим в этих районах, не примут

С 2014 года эта норма также распространяется на заграничные паспорта жителей Крыма.

Оформить визу для въезда в страны ЕС сегодня сложно жителям всех регионов России. Полностью закрыли въезд страны Балтии, Польша, Чехия, Дания, Словакия, Бельгия и Нидерланды. Оформление шенгенской визы в готовые принять россиян страны также усложнили и повысили цену сборов.