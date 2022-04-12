Европа оказалась в безвыходном положении в ситуации с газом из России

Давление со стороны США, скорее всего, вынудит Европу согласиться на введение эмбарго на поставки российского газа, несмотря на невозможность его заменить. Такое мнение выразил автор статьи в хорватском издании Advance Антун Роша.

Европейские страны, по его мнению, оказались в безвыходном положении, поскольку при отказе от такого решения в отношении российского газа их обвинят в недостаточной поддержке Украины.

«Европа, конечно, осознает, какую участь ей готовят. Однако она поставлена в практически безвыходную ситуацию. Ведь если Европа воспротивится американским требованиям отказаться от российского газа, ей заявят, что она недостаточно поддерживает Украину, делает это формально, а сама за кулисами „эгоистично“ заключает энергетические сделки с Россией», — отметил автор в статье.

Ситуацией, как предположил Роша, воспользуется украинский лидер Владимир Зеленский. Он, как указано в материале, первым обличит европейцев, ведь сейчас ему «открыты все трибуны».

«США будут давить на ЕС, чтобы тот ударил по России, по выражению американцев, „еще больнее“. Понятно, почему Евросоюз особо не спешит предпринимать меры такого рода, ведь эту „боль“ почувствует и сам блок», — считает публицист.

При этом в Европе есть противники санкций против голубого топлива из России, заметил автор статьи. Против введения ограничений уже выступил министр финансов Австрии Магнус Бруннер. Французский лидер Эммануэль Макрон также ранее говорил о том, что санкции должны коснуться нефти и угля, при этом газ он не упоминал.

Десятки миллионов жителей Европы могут остаться без света из-за введения санкций на российское ядерное топливо. В некоторых европейских странах электричество вырабатывают созданные по советским технологиям ядерные реакторы, напомнил автор статьи чешского издания Seznam zprávy. На реакторы советского образца, по его словам, приходится порядка 40% производства электроэнергии.