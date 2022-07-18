Европа нарастила импорт нефти перед санкциями

Владельцы танкеров из Европы увеличили объемы перевозок российской нефти. Они делают это перед вступлением в силу в декабре энергетических санкций против России, пишет The Wall Street Journal.

Для статистики журналисты привели в пример греческие суда. Если в мае и июне 2021 года танкеры заходили в российские порты 89 раз, то в этом — 151. Причем тарифы на транспортировку нефти выросли в несколько раз. Например, услуги танкера типа «Афрамакс» обойдутся примерно в 40 тысяч долларов. А в январе эта сумма была 10 тысяч долларов.

«Никто не может сказать, что произойдет с рынком танкеров после вступления в силу санкций, но в результате это может иметь положительное воздействие, так как спрос на нефть все высокий, а судам, вероятно, придется везти ее из более далеких мест», — сказал исполнительный директор одной из греческих судоходных компаний.

По информации WSJ, выросли российские поставки нефти в Азию, а Индия увеличила закупки топлива.

Экс-глава МИД Литвы Линас Линкявичюс накануне заявил, что санкции против России хуже делают только Европе.