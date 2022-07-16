Экс-глава МИД Литвы заявил, что санкции против России угрожают прежде всего Европе

Новый пакет антироссийских санкций навредит Европе, а не РФ. Такое заявление в Twitter-аккаунте сделал экс-глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

Также он сообщил, что ЕС готовит к запуску седьмой пакет санкций против России.

«Да кому это интересно? Европейский союз сейчас направил больше денег России на закупку нефти, газа и угля, чем прислал Украине на помощь», — отметил экс-министр иностранных дел Литвы.

По его словам, антироссийские санкции работают против ЕС. Он отметил рост цен на нефть и укрепление курса российского рубля.

«А некоторые все еще озабочены „провокационными“ ограничениями», — подытожил Линкявичюс.

По его словам, текущая ситуация является плачевной.

Ранее СМИ сообщили, что члены Еврокомиссии при разработке очередного пакета антироссийских санкций решили устранить препятствия для экспорта продовольствия из РФ. Однако грядущие рестрикции все же заденут химическую промышленность, машиностроение и обмен золотом.