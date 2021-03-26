Европа находится в начале третьей волны коронавируса, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конфренции по итогам саммита ЕС.

Она подчеркнула, что фармакологическим компаниям разрешат экспортировать свои вакцины, произведенные в Евросоюзе, только выполнив контрактные обязательства по поставкам в страны союза.

«Компании должны сначала выполнить свои контракты, которые у них есть со странами ЕС, прежде чем они смогут экспортировать вакцины», — отметила она, отметив именно препарат AstraZeneca.

Ранее выяснилось, что компания-производитель вакцины смогла выполнить свои обязательства перед членами Евросоюза только на 25%.

Также по итогам саммита было принято решение о том, что ограничения несущественных поездок в ЕС должны сохраняться из-за серьезной эпидемической ситуации.

К лету в странах Евросоюза должны ввести электронные сертификаты о вакцинации от коронавируса, писал «360». Однако ряд вопросов по ним еще открыт, а на выработку стандартов уйдет минимум три месяца.