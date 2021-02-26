Глава Еврокомиссии назвала сроки разработки прививочных паспортов

К лету в странах Евросоюза должны ввести электронные сертификаты о вакцинации от коронавируса. Однако ряд вопросов по ним еще открыт, а на выработку стандартов уйдет минимум три месяца.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала об этом на пресс-конференции по итогам видеосаммита глав стран ЕС. Ее слова привело РИА «Новости».

Среди неопределенных моментов — предназначение сертификатов. Фон дер Ляйен заметила, что решение о потенциальном применении документа о вакцинации должно приниматься на уровне каждой страны.

«Но на уровне ЕС, мне кажется, мы могли бы использовать их, чтобы гарантировать функционирование единого рынка», — допустила глава Еврокомиссии.

Если в конце января входящие в ЕС государства при поддержке организации договорились о необходимом наборе данных в сертификате для применения в медицинских целях, то теперь нужно реализовать договоренности в своих системах здравоохранения и в пограничном контроле. Еврокомиссия здесь может помочь с координацией и выработкой стандартов по указанным документам.

«Это займет время, по меньшей мере три месяца. <…> Страны-члены должны действовать оперативно, если мы хотим получить такие сертификаты к лету», — заключила Урсула фон дер Ляйен.