Европа и США призвали Белоруссию прекратить насилие
«Мы осуждаем непропорциональное применение силы и призываем власти Беларуси прекратить насилие и угрозы применения военной силы против собственных граждан», — сказано в совместном заявлении дипмиссий. Его процитировал «Интерфакс".
Диппредставители потребовали немедленно освободить всех несправедливо задержанных. Они обратили внимание на то, что нужно прекратить запугивать и преследовать людей по политическим мотивам.
В заявлении подчеркивается, что власти Белоруссии должны соблюдать принятые на себя международные обязательства, то есть придерживаться в своих действиях основных демократических свобод и прав человека.
Дипломаты потребовали «полноценного и прозрачного расследования всех предполагаемых преступлений». При этом государство нужно пойти на диалог с гражданами. Только после этого можно будет говорить о возможности мирно урегулировать кризис.
«Трудно поверить в то, что, к величайшему сожалению, мы стали свидетелями гибели и страданий людей, попрания человеческого достоинства и правосудия в Белоруссии», — отметили представители Европы и США.
Они заявили, что поражены мирными демонстрациями белорусов. Их действия говорят о мужестве и решимости людей добиться в стране перемен.
Акции протеста проходят в Белоруссии с 9 августа. Именно тогда прошли выбора президента. По данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко.
Ранее стало известно, что российских журналистов высылают из Белоруссии.