Европа и США призвали Белоруссию прекратить насилие

Дипломаты из США, Великобритании, Швейцарии и Евросоюза, которые находятся сейчас в Минске, от имени государств-членов ЕС призвали белорусские власти прекратить насилие и преследование по политическим мотивам.

«Мы осуждаем непропорциональное применение силы и призываем власти Беларуси прекратить насилие и угрозы применения военной силы против собственных граждан», — сказано в совместном заявлении дипмиссий. Его процитировал «Интерфакс".

Диппредставители потребовали немедленно освободить всех несправедливо задержанных. Они обратили внимание на то, что нужно прекратить запугивать и преследовать людей по политическим мотивам.

В заявлении подчеркивается, что власти Белоруссии должны соблюдать принятые на себя международные обязательства, то есть придерживаться в своих действиях основных демократических свобод и прав человека.

Дипломаты потребовали «полноценного и прозрачного расследования всех предполагаемых преступлений». При этом государство нужно пойти на диалог с гражданами. Только после этого можно будет говорить о возможности мирно урегулировать кризис.

«Трудно поверить в то, что, к величайшему сожалению, мы стали свидетелями гибели и страданий людей, попрания человеческого достоинства и правосудия в Белоруссии», — отметили представители Европы и США.

Они заявили, что поражены мирными демонстрациями белорусов. Их действия говорят о мужестве и решимости людей добиться в стране перемен.

Акции протеста проходят в Белоруссии с 9 августа. Именно тогда прошли выбора президента. По данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко.

Ранее стало известно, что российских журналистов высылают из Белоруссии.