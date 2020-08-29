Белоруссию покинут 4 российских журналиста, которых лишили аккредитации

Четырех российских журналистов лишили аккредитации в Белоруссии. В связи с этим они вынуждены покинуть страну. Об этом заявил секретарь посольства РФ в республике Алексей Маскалев.

«Сотрудники посольства обеспечивают их выезд из республики в соответствии с решением белорусских правоохранительных органов», — сказал он ТАСС.

РИА «Новости» уточнило, что два человека работают на американское агентство Associated Press, другие — на немецкий телеканал ARD.

Общественно-политическая обстановка в Белоруссии накалилась в начале лета перед выборами президента. Единый день голосования прошел 9 августа. После публикации предварительных результатов, согласно которым побеждал действующий лидер Александр Лукашенко, многие люди вышли на улицы. Во время антиправительственных митингов произошли стычки с силовиками. Есть пострадавшие и погибшие.

Протесты в стране продолжаются до сих пор. Российские журналисты в последний месяц не раз попадали в сложное положение. Последний случай — милиция задержала представителей прессы из России 27 августа. Это произошло перед очередной акцией в Минске.

Их отвезли в отделения для выяснения личности. Часть из них отпустили еще в этот день, остальных — 28 августа. Президент России Владимир Путин признал выборы президента в Белоруссии состоявшимися. Об том написал портал Ura.ru.