Европа нужна США стратегически, чтобы выжать из нее все богатства и заставить дружить с собой на выгодных для Америки условиях. Об этом в эфире телеканала «360» заявил политолог и историк Дмитрий Журавлев.

Он сравнил Европу с блюдом для США, которое они стремятся съесть.

«Атака на Россию — это в том числе задача блюда заставить себя блюдо признать себя блюдом. Чтобы они не хотели дружить с Россией, которая „страшный агрессор“, а дружили на любых условиях с Америкой, фактически отдавая свои богатства», — заявил историк.

Журавлев считает, что Европа уже пожирается Штатами, а ситуация на Украине и санкции — лишь повод заставить ее покупать американский газ.

«Это будет разорением для Европы, она не союзник для США даже тактически. В 1990-е говорили, что Россия — это блюдо, а сейчас — Европа. Америка хочет это блюдо съесть, но оно постоянно уворачивается», — продолжил он.

Журавлев уверен, что Европа поймет, что разоряется из-за сотрудничества с США, но будет уже поздно.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предрек западным странам тяжелые времена из-за отказа от российских нефти и газа.