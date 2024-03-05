Мир 05 марта 2024, 16:34 Европа, Азия и Африка частично лишились связи из-за повреждения кабелей в Красном море HGC: кабели связи между Европой, Азией и Африкой перебили в Красном море Unsplash

Читать 360tv в

В Красном море повредили четыре подводных телекоммуникационных кабеля, соединяющих Европу, Азию и Африку. Об этом сообщила компания HGC Global Communications Limited (HGC).

Всего таких кабелей около полутора десятка. Пострадавшие — Asia-Africa-Europe 1 (AAE-1), Europe India Gateway, Seacom и TGN, на которые — приходится 25% трафика на территории, это важнейшие маршруты передачи данных. Каким именно образом их перебили, не уточняется. Как пояснил представитель HGC агентству АР, поврежденные сегменты кабелей располагаются в южной части моря и находятся под юрисдикцией Йемена. Возможно, их перерезали еще в конце февраля.

Реклама

По информации CNN, восстановительные работы начнутся как минимум чем через месяц, когда удастся оформить соответствующие разрешения.

Продолжаются атаки хуситов в районе Красного моря. К примеру, 1 марта они запустили в его сторону крылатую ракету. Западные суда уцелели.