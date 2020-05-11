Еврокомиссия заявила о возможных санкциях для Германии

Германию могут ждать санкции от Еврокомиссии из-за решения Федерального конституционного суда по Европейскому центробанку. Пока вопрос о разбирательстве только решается.

«Мы детально анализируем решение Конституционного суда в Германии и изучаем вероятные следующие этапы, в том числе возможность процедуры нарушения [соглашений ЕС]», — приводит РИА «Новости» заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Если ЕК решит, что страна не соблюдает нормы европейского права, то начнется формальная процедура. ЕК направляет заключение, чтобы власти устранили нарушения в установленный срок. Затем идет судебная процедура, в рамках которой страну могут обязать выплатить некую сумму денег.

Речь идет о программе количественного смягчения Евросоюза. В рамках этой процедуры Европейский центробанк приобретает частные и государственные бумаги, чтобы оживить экономику. ФКС Германии считает, что программа частично нарушает законы страны. Теперь ЕЦБ предстоит доказать «пропорциональность» программы в течение трех месяцев.