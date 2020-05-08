Депутат оценил заявление главы МИД Германии о виновнике Второй мировой войны
Депутат Госдумы Дмитрий Белик прокомментировал слова главы МИД Германии Хайко Мааса и историка Андреаса Виршинга о том, что Германия — главный виновник начала Второй мировой войны. Об этом сообщил RT.
По словам Белика, «заявление главы МИД ФРГ — это серьезный удар по позициям политиков, которые в преддверии 75-й годовщины Великой Победы занимались идеологическими провокациями, пытаясь выставить Советский Союз ответственным за развязывание войны наравне с фашистской Германией».
Депутат считает, что это высказывание «положит конец использованию темы Великой Отечественной войны в грязных политических играх».