Еврокомиссия выделила Украине 600 млн евро

Это седьмой транш, который ЕС выделил соседним странам в рамках программы макрофинансовой помощи. Всего на эти цели страны Европы выделили три миллиарда евро.

Выделенный Украине транш официальный Киев обязан направить на смягчение негативных социально-экономических последствий от пандемии коронавируса.

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что выделенные деньги подтверждают солидарность ЕС с Украиной и подтверждают их тесное сотрудничество.

«Я желаю правительству Украины на 2021 год выполнить свою программу реформ, улучшить уровень жизни, продолжить борьбу с коррупцией и приблизить Украину к ЕС», — подчеркнул он.

Это первый транш, который получила Украина в рамках макрофинансовой помощи ЕС. Для получения дополнительных денег властям страны нужно выполнить требования в Меморандуме о взаимопонимании, который был подписан этим летом. В нем прописаны требования к Украине провести реформу управления государственными финансами и госпредприятиями, улучшение деловой среды в стране и продолжение борьбы с коррупцией.

Украина может получить дополнительный транш в 250 миллионов долларов от США. Соответствующую поправку утвердил американский Конгресс в военном бюджете на 2021 финансовый год. Выделенные средства Киев обязан направить на поддержку собственных вооруженных сил.