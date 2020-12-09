Палата представителей США согласовала выделение Украине 250 миллионов долларов

В США решили выделить Украине 250 миллионов долларов. Средства предусмотрены в рамках проекта военного бюджета страны на 2021 финансовый год, который начался с 1 октября.

Киев получит финансовую помощь под эгидой «содействия в сфере безопасности, которые пойдут на поддержку и помощь украинским вооруженным силам. Об этом сообщил ТАСС.

За документ уже проголосовала Палата представителей Конгресса США. Теперь его рассмотрят в Сенате. Проект может заблокировать президент США Дональд Трамп из-за отсутствия пункта, отменяющего закон об этике в сфере коммуникаций от 1996 года. Благодаря ему технологические компании защищены от судебных исков, связанных с размещением, удалением или другим модерированием пользовательского контента.

Общий объем оборонного бюджета превышает 740 миллиардов долларов. Из них на базовые нужды Пентагона предусмотрено 635,5 миллиарда. Реализация программ в области нацбезопасности по линии министерства энергетики потребует 26,6 миллиарда, а проведения зарубежных операций — 69 миллиардов.