Еврокомиссия признала указ об оплате за газ в рублях нарушением санкций

Еврокомиссия (ЕК) после анализа указа президента России Владимира Путина об оплате газа в рублях сочла, что он нарушает санкции ЕС, которые были введены после начала спецоперации на Украине. Об этом ЕК предупредила страны-члены Евросоюза.

Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, странам-членам Евросоюза ЕК представила предварительный юридический анализ документа. В Брюсселе считают, указ российского президента создает «новые правовые обстоятельства». Именно РФ будет контролировать транзакции, а также сможет регулировать обменный курс в свою пользу.

В Еврокомиссии считают, что представленный в документе механизм будет нарушать «ограничительные меры» Евросоюза по отношению к российскому правительству и ЦБ РФ.

Президент России Владимир Путин в марте подписал указ о новом порядке расчета за российский газ с недружественными странами. Теперь его будут продавать за рубли. Указ вступил в силу 1 апреля.

Венгрия уже выразила готовность оплачивать поставки российского газа в рублях. Как заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, это не является нарушением санкций, наложенных Евросоюзом. Он объяснил, что договор между российской компанией «Газпромэкспорт» и венгерским холдингом CEEnergy позволяет менять валюту платежей за газ.