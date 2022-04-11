Венгрия сообщила о готовности заплатить за российский газ рублями

Венгрия выразила готовность оплачивать поставки российского газа в рублях, это не является нарушением санкций, наложенных Евросоюзом. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, написал ТАСС.

«У нас есть решение, которое не нарушит какие-либо санкции, но обеспечит поставки энергоносителя», — сообщил дипломат.

По словам Сийярто, заключенный договор между российской компанией «Газпромэкспорт» и венгерским холдингом CEEnergy позволяет менять валюту платежей за газ.

«В этом случае средства поступят на счет венгерской компании в Газпромбанке и конвертируются в рубли», — сообщил он.

Глава дипведомства подчеркнул, что Венгрия выступает против эмбарго на поставки российских газа и нефти.

«Российские газ и нефть играют большую роль в экономике нашей страны», — заключил Сийярто.

Президент РФ Владимир Путин 31 марта подписал указ о новом порядке расчета за российский газ с недружественными странами. Теперь его будут продавать за рубли. Указ вступил в силу 1 апреля.