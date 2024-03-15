Мир 15 марта 2024, 17:10 Еврокомиссия направила 500 млн евро на производство боеприпасов Еврокомиссия объявила о выделении 500 млн евро на производство боеприпасов U.S. Department of Defense

Читать 360tv в

Еврокомиссия направила 500 миллионов евро на наращивание мощностей выпуска боеприпасов. Об этом сообщила пресс-служба ЕК.

Полмиллиарда евро выделили в рамках Закона о поддержке производства боеприпасов в Европе.

Реклама

«Это позволит европейской оборонной промышленности увеличить мощности по производству боеприпасов до двух миллионов снарядов в год к концу 2025 года», — указала пресс-служба.

Также Еврокомиссия запустила программу по укреплению европейской оборонной промышленности за счет общих закупок и четвертую годовую программу Европейского фонда обороны. Их совокупный бюджет достигает почти двух миллиардов евро.

Генеральный директор французской аэрокосмической компании Dassault Aviation Эрик Трапье отмечал, что развитие европейской оборонной индустрии займет десятилетия. По его словам, причина кроется в долгих годах урезания бюджета в этой сфере.