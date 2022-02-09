ВОЗ по-прежнему рекомендует проводить вакцинацию против коронавируса, потому что она может быть эффективной против «длинного ковида». Но точных данных о том, сколько именно бустерных доз нужно для полной защиты от вируса, пока нет. С таким заявлением выступила директор ВОЗ по подготовке к глобальным эпидемическим угрозам Сильви Бранд на брифинге для Ассоциации иностранных корреспондентов при женевском отделении ООН.

«Мы на знаем, приведет ли „омикрон“ к „длинному ковиду“. Мы надеемся, что нет, так как мы наблюдаем менее опасные осложнения, чем при заражении другими штаммами. Надеемся, что вирус стал более адаптированным к человеку. Но мы точно не знаем», — сказала она.

Бранд добавила, что нужное для защиты количество бустеров пока неизвестно, потому что история наблюдений за вакцинацией слишком короткая. Предугадать развитие событий можно только в теории — чем больше вакцин, тем больше должно быть антител, сообщило «РИА Новости».

Специалист подчеркнула, что пандемия до сих пор динамична. Возможны новые всплески заражений, появление новых мутаций. В ВОЗ сейчас рассматривают три возможных сценария. При первом сценарии вирус станет менее опасным, человечество начнет переносить его легко. При втором — мир сможет создать более эффективные вакцины против коронавируса и его разных штаммов.

Третий сценарий предполагает, что будут появляться новые варианты, а иммунитет так и останется низким. В таком случае уровень борьбы с инфекцией может снова оказаться на уровне 2020 года.